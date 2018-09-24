В ЦБ рассказали об изменении средней стоимости полиса ОСАГО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Средняя стоимость полиса ОСАГО по предварительным актуарным расчетам практически не изменится после проведения первого этапа либерализации тарифа ОСАГО, который включает в том числе расширение тарифного коридора, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях по ОСАГО в Совете Федерации.

"Мы обещали провести дополнительные расчеты, так называемые актуарные расчёты, по оценке стоимости полисов ОСАГО, и наши предварительные оценки показывают, что средняя стоимость полиса должна приблизительно остаться на том же уровне, на каком она есть сегодня", — сказал Чистюхин.

Позже зампред ЦБ пояснил журналистам, что речь идёт о расчетах после расширения тарифного коридора в ОСАГО. "Мы когда говорили о дополнительном актуарном исследовании, мы говорили обо всех тех изменениях, которые планировали сделать в рамках первого этапа. Это и КВС (коэффициент возраст-стаж — ред.), это и расширение тарифного коридора. Но самое главное, что это и изменение всех тех условий, которые есть на сегодняшний момент", — пояснил он.

"Ведь актуарное оценивание оно фактически занимается вопросами текущей убыточности из разного рода предпосылок. Вот по предварительным данным, которые мы получили, мы их ещё должны будем проверить, средняя стоимость полиса не должна практически измениться. Хотя, конечно, для разных групп (страхователей — ред.) изменение может произойти", — добавил он.

В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.