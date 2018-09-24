В ЦБ рассказали об изменении средней стоимости полиса ОСАГО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Средняя стоимость полиса ОСАГО по предварительным актуарным расчетам практически не изменится после проведения первого этапа либерализации тарифа ОСАГО, который включает в том числе расширение тарифного коридора, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях по ОСАГО в Совете Федерации.
Позже зампред ЦБ пояснил журналистам, что речь идёт о расчетах после расширения тарифного коридора в ОСАГО. "Мы когда говорили о дополнительном актуарном исследовании, мы говорили обо всех тех изменениях, которые планировали сделать в рамках первого этапа. Это и КВС (коэффициент возраст-стаж — ред.), это и расширение тарифного коридора. Но самое главное, что это и изменение всех тех условий, которые есть на сегодняшний момент", — пояснил он.
В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.