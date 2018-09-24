Медведев рассказал о финансировании сервис-центров обслуживания техники

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Порядка 30 сервисных центров будет создано в России в рамках создания системы послепродажного обслуживания техники, на эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал документ, который утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета на формирование системы постпродажного обслуживания… 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда (правительства — ред.) выделены Минпромторгу", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, средства из этой суммы смогут получать компании, которые производят автомобили, сельхозтехнику, занимаются железнодорожным машиностроением и которые будут реализовывать проекты послепродажного обслуживания на целевом рынке.

"Послепродажное обслуживание, скажем откровенно, не самая наша сильная сторона. Поэтому для покупателей важен вопрос, где будет обслуживаться техника, где она будет ремонтироваться, как выполняются гарантийные обязательства", — пояснил премьер.

Медведев добавил, что предполагается создать не менее 30 сервисных центров.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак уточнил, что субсидии будут распределены до 1 ноября.