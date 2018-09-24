Медведев рассказал о финансировании сервис-центров обслуживания техники

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Порядка 30 сервисных центров будет создано в России в рамках создания системы послепродажного обслуживания техники, на эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, средства из этой суммы смогут получать компании, которые производят автомобили, сельхозтехнику, занимаются железнодорожным машиностроением и которые будут реализовывать проекты послепродажного обслуживания на целевом рынке.
Медведев добавил, что предполагается создать не менее 30 сервисных центров.
В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак уточнил, что субсидии будут распределены до 1 ноября.