Власти Кубани сообщили о сложностях при формировании бюджета региона

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась в ходе заседания экономического совета рассказал о сложностях при формировании регионального бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Совместное заседание экономического совета и совета по бюджету и налоговой политике "Ассоциации "Юг" прошло в Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Мероприятие состоялось под председательством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася. Темой заседания стала особенность сбалансированности региональных бюджетов в условиях реализации майского указа президента.

По данным региональных властей, в настоящий момент завершается формирование проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. До 1 ноября он будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание края.

"Разрабатывая документ, мы стараемся максимально скоординировать наши расходы с задачами, закрепленными в майском указе. Но проблема в том, что федеральный центр еще до конца не сформулировал "правила игры" — порядок взаимодействия с регионами в части реализации указа. У нас есть определенные резервы для того, чтоб участвовать в федеральных программах софинансирования, но в то же время неясность позиции Федерации в части порядка финансирования проектов создает нам сложности при формировании собственного регионального бюджета", – приводятся в сообщении слова Галася.

Ранее сообщалось, что краевые власти по итогам 2018 года рассчитывают, что доходы региона составят не менее 260 миллиардов рублей. В текущем году впервые с 2009 года госдолг Краснодарского края снизился на 850 миллионов рублей. В 2017 году консолидированный бюджет региона составил 253 миллиарда рублей. Это больше на 23 миллиарда, чем планировали власти.

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