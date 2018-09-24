Центробанк и ФАС поддержали идею страховать по ОСАГО водителя, а не машину

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поддерживают идею перехода в качестве объекта к страхованию водителя вместо страхования каждого автомобиля в системе ОСАГО, сообщили заместители глав этих организаций, выступая в понедельник на парламентских слушаниях по ОСАГО в Совете Федерации.

"Возможно, нам стоит рассмотреть вариант полноценного перехода от страхования автомобиля к страхованию риска каждого водителя. Почему владелец нескольких автомобилей должен иметь несколько полисов ОСАГО на каждый автомобиль? Очевидно, что он не может ездить на них одновременно. То есть, привязать полис не к автомобилю, а к правам", — предложил в своем выступлении первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

"Переход от страхования машины к страхованию водителя как идею, как принцип мы поддерживаем", — сказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях.

Зампред ЦБ подчеркнул, что эта идея частично уже будет реализована регулятором в планируемой реформе коэффициента бонус-малус (КБМ). "Мы хотели бы, чтобы этот коэффициент присваивался не машине, а водителю. Чтобы он для каждого конкретного лица был единым. Сегодня мы до сих сталкиваемся со случаями, когда таких коэффициентов несколько", — отметил Чистюхин.

Банк России в июне опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Проект в том числе предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус. Планируется перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО).

"Мы также поддерживаем переход от страхования самого автомобиля к страхованию водителей. Кажется определенным нонсенсом, когда мощность автомобиля влияет на стоимость страхового полиса, а не, собственно, техника вождения того, кто управляет транспортным средством", — сообщил, в свою очередь, в Совете Федерации заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.