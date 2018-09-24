Перевод сельхозземель в города в Татарстане возьмут под особый контроль

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики взять под особый контроль ситуацию с переводом сельскохозяйственных земель в границы населенных пунктов.

"Сокращение в республике высокопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения, а также наличие необрабатываемых земель диктует необходимость принятия исчерпывающих мер по предотвращению их выведения из сельскохозяйственного оборота. В последнее время происходит интенсивный процесс включения сельскохозяйственных земель в границы населенных пунктов", — сказал Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту республики.

По информации президента Татарстана, только за последние 4 года в Татарстане земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 6,5 тысячи гектаров, из которых около 5 тысяч гектаров – это перевод в земли населенных пунктов. При этом, по словам Минниханова, зачастую изменение категорий земель не приводит к комплексному и устойчивому развитию населенных пунктов, большинство участков остаются неосвоенными на протяжении длительного времени. По его мнению, это говорит об отсутствии должного контроля со стороны органов власти различных уровней.

"Не ведется даже элементарная работа по сбору информации в отношении переведенных земель. Поручаю правительству республики взять данную ситуацию на особый контроль. Нужно навести порядок в части межведомственного взаимодействия, четко определив обязанности каждого ответственного ведомства, а также муниципалитетов", — отметил глава республики.

Минниханов считает, что следует принять действенные меры по вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, применяя все доступные механизмы, в том числе увеличение ставки земельного налога, возврат земли обратно в категорию сельскохозяйственного назначения или ее изъятие. "Еще раз повторю: земля должна работать", — подчеркнул он.

Одним из инструментов повышения эффективности управления земельными ресурсами, по мнению Минниханова, должно стать создание и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которая позволит выявить нарушения земельного и градостроительного законодательства в муниципальных районах и упорядочить включение земель в границы населенных пунктов.

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