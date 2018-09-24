"Лукойл" стал вторым в рейтинге крупнейших энергокомпаний S&P Global Platts

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская нефтяная компания "Лукойл" вышла на второе место в ежегодном рейтинге крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

По сравнению с прошлым годом "Лукойл" поднялся на четыре строчки. Первое место заняла американская компания ExxonMobil. В первую пятерку также вошли американская Phillips 66, немецкая E.On и китайская China Shenhua Energy Co Ltd.

Прошлогодний лидер рейтинга — российская энергетическая корпорация "Газпром" утратила свои позиция и в текущем рейтинге расположилась лишь на семнадцатом месте.

Среди других российских энергокомпаний положительную динамику продемонстрировал "Сургутнефтегаз", который поднялся со 165-го на 35-е место, "Башнефть" поднялась с 75-й на 72-ю строчку. "Транснефть" упала с 14-го на 30-е место, "Роснефть" опустилась на 36-е место с 22-го, "Татнефть" заняла 54-ю строчку (была на 46-й), "Новатэк" опустился с 44-го на 60-е место.

При составлении рейтинга S&P Global Platts учитывает ряд финансовых показателей компаний, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестированный капитал и другие. Впервые рейтинг был опубликован в 2002 году.