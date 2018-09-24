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Экономика

В Киеве разразился коррупционный скандал сразу после визита МВФ

(обновлено: 08:06 24.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкАкция протеста в КиевеАкция протеста в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Визит делегации Международного валютного фонда (МВФ) в Киев не оправдал надежд украинских властей: очередной транш откладывается как минимум до декабря. Тем временем внешний долг страны растет, и в следующем году на его погашение уйдет более трети госбюджета Украины. Почему международный кредитор отложил выделение финансовых средств и сколько украинцы заплатят за ошибки своего правительства — в материале РИА Новости.

Авансы кончились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главный итог переговоров в Киеве: МВФ четко дал понять, что за одни только обещания никаких новых траншей Украина не получит, — пришло время выполнять то, за что фонд уже заплатил. Как и ожидалось, самой болезненной темой стали пресловутые цены на газ — в МВФ настаивают на среднерыночных тарифах для населения.

После долгих уговоров кредитор все-таки согласился с планом постепенного повышения стоимости голубого топлива и, соответственно, услуг ЖКХ. По самым оптимистичным подсчетам Национального банка Украины (НБУ), к концу года газ подорожает на четверть и еще на 15 процентов в следующем году.

Сейчас украинцы платят порядка 6,9 гривны за кубометр, а к концу года придется отдавать 8,6 гривны. При этом ни правительство, ни МВФ не смущает то, что долги населения по коммунальным услугам уже превысили 40 миллиардов гривен. По словам экспертов, только первый этап удорожания газа увеличит этот показатель еще на десять миллиардов.

Впрочем, и раньше никто не сомневался в том, что киевские власти готовы залезть в карман своих граждан, лишь бы получить очередной транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов уже этой осенью.

Однако на деле случилось то, что могло присниться чиновникам разве что в самом страшном сне: представители кредитора заявили, что транш перечислят только после того, как страна примет бюджет на 2019 год. Учитывая, что это произойдет только в декабре, ожидать новогоднего подарка от МВФ Киеву точно не стоит.

Мы набрали, а вы платите

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Тем временем объем внешнего долга Украины достиг угрожающих масштабов (76 миллиардов долларов), и как выбираться из этой ситуации, не знает никто. По словам украинского экономиста Виктора Скаршевского, отчисления на обслуживание госдолга — самая крупная расходная статья бюджета.

"В проекте бюджета на следующий год 38 процентов всех расходов предусмотрено на погашение госдолга. Вот где реальные приоритеты нашего правительства. И госдолг продолжит расти. Согласно проекту бюджета, в 2019-м — минимум на миллиард", — отметил эксперт.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции у здания Генеральной прокуратуры Украины

Несмотря на это, МВФ дает положительный прогноз по росту ВВП Украины на ближайшие пять лет. Представители кредитора считают, что за этот период ВВП на душу населения в стране вырастет в полтора раза. Однако, если сопоставить этот показатель с внешним долгом, весь оптимизм моментально сходит на нет.

Этим летом специалисты VoxUkraine подсчитали, что каждый украинец, включая грудных детей, должен внешним кредиторам по 1,8 тысячи долларов. А ВВП на душу населения сейчас — 2,8 тысячи долларов. В сухом остатке получается, что чистый доход на гражданина страны не превышает тысячи долларов в год.

Занять, чтобы украсть

Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Весьма вероятно, что даже после принятия бюджета на 2019 год международный кредитор в очередной раз отложит перевод транша. Хотя Киев формально выполнил требование МВФ о принятии антикоррупционного законодательства, бюджетные деньги по-прежнему воруют в огромных объемах.

Летом этого года немецкие журналисты провели расследование и выяснили, что из-за "серых" схем на украинской таможне бюджет страны недосчитался четырех миллиардов евро. Эта сумма почти в два с половиной раза превышает транш от МВФ, ради которого Киев продолжает обдирать стремительно беднеющее население.

Апогеем стало расследование Государственной фискальной службы (ГФС), выявившее на прошлой неделе утечку 51 миллиона гривен из госбюджета. "Одним из предприятий тепловой генерации, которое обеспечивает электроэнергией всю Центральную Украину и часть Восточной, в период 2016-2017 годов осуществлялась закупка угля различных марок у предприятий, которые фактически не осуществляют добычу, а формируют налоговый кредит через ряд фиктивных фирм", — говорится в сообщении ГФС.

© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
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Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы

Фискальная служба не назвала закупщика, однако уточнила, что это предприятие тепловой генерации обеспечивает электричеством всю Центральную Украину и часть Восточной. Намек весьма прозрачный: единственное предприятие, располагающее ТЭС в обоих регионах, — государственная компания "Центрэнерго".

Именно она "закупала" уголь у пяти фирм, которые, по информации ГФС, "не отчитываются, не находятся по месту регистрации и имеют уголовную налоговую историю".

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