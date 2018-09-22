Лукашенко рассказал о договоренностях с РФ по поставкам сельхозпродукции

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции, заявил в субботу в Минске белорусский президент Александр Лукашенко.

"Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября — ред.) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции", — цитирует Лукашенко его сайт.