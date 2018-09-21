Тамбовскую Школу фермеров открыли на базе Центра развития садоводства

ТАМБОВ, 21 сен — РИА Новости. Школа фермеров-садоводов открылась на базе Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина в Мичуринском районе Тамбовской области в рамках всероссийской выставки "День садовода-2018", которая проходит в Мичуринске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, Центр развития садоводства имени В.Г. Муханина является главным звеном в научно-производственной цепочке отечественного садоводства. С открытием Школы фермеров-садоводов здесь решили одну из основных задач сельскохозяйственного образования — максимально приблизили учебную базу к объектам обучения.

"Эта школа — сочетание науки, образования и бизнеса. Именно такую задачу поставил президент страны — создание единых научно-производственных объединений. Здесь можно увидеть абсолютно все технологии садоводства, которые сегодня только существуют, разный посадочный материал, питомники, все технологические аспекты садоводческих работ. Это высший уровень. Радует, что такая школа в стране появилась именно в нашем аграрном наукограде", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, принявшего участие в открытии школы.

Школьные кабинеты, лаборатории, выставочные залы расположены в непосредственной близости от питомников, маточников, садовых участков. Здесь собраны самые лучшие сорта морозоустойчивых культур земляники, малины, голубики, ежевики, яблони из разных стран. Разработаны различные конструкции садов, собран и представлен весь набор современной садовой техники. Обучение ведут не только специалисты Центра имени В.Г. Муханина, но и научные сотрудники ФНЦ имени И.В. Мичурина, сообщил собеседник агентства.

Пройти обучение инновационным технологиям ведения садоводства могут как представители действующих садоводческих хозяйств, так и начинающие фермеры со всей страны."Тамбовская область имеет большие успехи в животноводстве, растениеводстве, садоводстве, и наша сегодняшняя выставка свидетельствует о том, что регион очень серьезно продвинулся в достижениях. И одно из главных достижений в том, что создан такой центр, где мы можем обучать фермеров садоводству, где им можно предложить посадочный материал, готовые технологии. Все это, безусловно, формирует уверенное стабильное развитие этой сферы", — цитирует пресс-служба гостя выставки — первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Экспериментальные площадки для практического обучения в Школе фермеров-садоводов созданы на участке в 30 гектаров, в ближайшей перспективе планируется расширить их до 100 гектаров, на которых будут заложены также нетрадиционные для садов европейской части России ягодные культуры — жимолость, облепиха, шиповник, ирга.

"Обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства — важнейший элемент в дальнейшем развитии отрасли. Мы стали закладывать по тысяче гектаров садов. Если такими темпами будем развиваться, то те задачи, которые стоят перед отраслью, будут в ближайшее время исполнены. Мы планируем выйти на производство 60 тысяч тонн плодов уже к 2020 году", — отметил Никитин.

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