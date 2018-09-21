Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Китаем по радиоэлектронике

КУНЬМИН (Китай), 21 сен – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в развитии сотрудничества с Китаем в сфере радиоэлектроники, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Существенный потенциал мы видим в развитии сотрудничества наших стран в сфере радиоэлектроники", — заявил Мантуров в ходе заседания подкомиссии в расширенном составе.

По его словам, "российские и китайские компании уже реализуют обмен технологиями в области флеш-памяти для систем хранения данных, работают над локализацией в России высокоточного радиоизмерительного оборудования".

Он также сообщил, что "в контексте китайской инициативы "Один пояс – один путь" в перспективе может быть востребован проект по созданию цифровой платформы для отслеживания перемещения грузов".

В китайском Куньмине в пятницу проходит третье заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Сопредседателями подкомиссии являются министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.