США внесли в "черный список" ЧВК Вагнера и "Оборонлогистику"

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Власти США внесли в "черный список" ряд российских компаний за связи с оборонным и разведывательным секторами, сообщает госдепартамент.

Список составлен в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятого в 2017 году. Включение компаний в такой список не означает автоматического введения санкций против них, но подразумевает такую возможность в будущем.

По данным госдепа, за связи с российским оборонным сектором в список включены ЧВК Вагнера, которую на Западе подозревают в вербовке наемников, ООО "Оборонлогистика" и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КНААПО), который среди прочего занимается производством самолетов семейства "Сухой".

Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также целый ряд физических лиц. Ранее против этих компаний власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году, которое российские власти категорически отрицают.