Центробанк не будет покупать валюту до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. ЦБ РФ не будет возобновлять покупку валюты для Минфина до конца года даже при снижении волатильности на валютном рынке; вопрос возвращения к покупкам валюты в следующем году остается открытым, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов ранее в четверг заявил, что Банк России уже в этом году может возобновить покупки валюта для Минфина, если рубль продолжит укрепляться.

"Центральный банк, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит мы приостанавливаем до конца года. Даже если снизится волатильность на валютном рынке", — сказала она.

"Другое дело то, как мы будем себя вести в следующем году, — это открытый вопрос. Там может быть возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь мы пока четкого ответа не можем дать, все будет зависеть от ситуации на рынках", — добавила Юдаева.

ЦБ РФ 14 сентября принял решение приостановить покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года. Это решение оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.