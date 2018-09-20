В Воронежской области собрали четвертый миллион тонн зерна

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Воронежские аграрии собрали с полей 4 миллиона тонн зерна при средней урожайности 31,4 центнера с гектара, сообщает в четверг правительство области.

Воронежские аграрии по итогам 2017 года собрали с полей 5,5 миллиона тонн зерновых, установив рекорд для региона. В этом году четвертый миллион тонн зерна область получила к середине августа. Планируется собрать 4,5 миллиона тонн зерна и 5,5 миллиона тонн сахарной свеклы. Первый миллион тонн зерна был собран к 30 июля.

"Аграрии Воронежской области намолотили четвертый миллион тонн зерна, обмолотив 1277,6 тысячи гектаров, что составляет 88% от всей уборочной площади", — говорится в сообщении.

По данным правительства, средняя урожайность по области составила 31,4 центнера с гектара.

Наивысшая урожайность отмечается в Нижнедевицком (43,6 центнера с гектара), Хохольском (43,2 центнера с гектара) и Рамонском (43,1 центнера с гектара) районах.

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