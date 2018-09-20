Внешние условия серьезно не повлияют на экономику, заявил Орешкин

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство экономического развития ожидает в среднесрочной перспективе ухудшения внешних условий для экономики РФ, но существенно это на нее не повлияет, заявил в ходе заседания правительства глава ведомства Максим Орешкин.

"Рост ставок на американском рынке, финансово-экономический кризис развивающихся экономик, который уже захватил Аргентину и Турцию и начинает оказывать негативное влияние на другие экономики серьезными макроэкономическими дисбалансами. Именно эти условия с наложившимися на них ожиданиями дополнительного санкционного давления привели к повышенной волатильности российского финансового рынка", — сказал он.

Тем не менее Орешкин отметил, что реализованные за последние годы структурные макроэкономические реформы позволяют уверенно прогнозировать всего лишь краткосрочные негативные эффекты для финансовых рынков и экономики.

"Эффективность работающих институтов позволяет прогнозировать долгосрочную устойчивость ключевых индикаторов и ожидать возвращения в том числе таких показателей как обменный курс к фундаментальным значениям", — добавил он.

"В предстоящие годы мы ожидаем умеренного ухудшения внешних условий. Это и постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3%, и плавное снижение мировых нефтяных цен до уровня в 54 доллара за баррель к 2024 году. В консервативном сценарии мы предполагаем еще более серьезное ухудшение внешних условий. Но опять же благодаря выстроенным институтам макроэкономической политики серьезного негативного влияния на экономическую динамику они не окажут", — сказал министр.