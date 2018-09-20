Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "сейчас же" снизить цены на нефть, назвав ее "монополией".

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!", — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте

Ранее Трамп уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

В Алжире 23 сентября состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+. При этом иранский министр не планирует визит, от страны приедет делегат ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.