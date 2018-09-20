Россия восстановит защиту бюджета от внешних шоков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия в 2019 году фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков, Фонд национального благосостояния (ФНБ) достигнет максимального объема за всю его историю, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса 2008-2009 годов, и в период 2014 года, когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением. Мы ожидаем, что уже к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования", — сказал Медведев.

Он отметил, что ФНБ будет расти за счет бюджетного правила, согласно которому доходы от цены нефти свыше определенного уровня направляются не на текущие траты, а в резервы. "Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас, в сравнении с тем, что было некоторое время назад, мы оставили цену отсечения (в бюджетном правиле — ред.) на уровне 41,6 доллара за баррель нефти марки Urals", — добавил премьер.

Максимальным объем ФНБ был 1 марта 2016 года, когда он составил 5,357 триллиона рублей. Вместе с тем суммарный объем российских суверенных фондов был рекордным по состоянию на 1 февраля 2015 года — 10,967 триллиона рублей: в Резервном фонде было 5,865 триллиона рублей, а в ФНБ — 5,102 триллиона рублей.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда, куда направлялись дополнительные доходы государства от подорожания нефти и газа. Резервный фонд в этой схеме был источником финансирования дефицита бюджета на случай резкого падения доходов. ФНБ создавался как часть долгосрочного механизма пенсионного обеспечения граждан, также его средства инвестировались в самоокупаемые инфраструктурные проекты. С 1 января 2018 года все эти функции были сосредоточены в ФНБ, а Резервный фонд прекратил существование.

Согласно проекту федерального бюджета, который был вынесен на заседание кабмина, объем ФНБ на конец 2018 года составит 3,818 триллиона рублей, на конец 2019 года — 7,809 триллиона рублей, на конец 2020 года — 11,37 триллиона рублей, на конец 2021 года — 14,181 триллиона рублей. Таким образом, выход ФНБ на рекорд ожидается в 2019 году, а суверенных фондов в целом — в 2020 году.