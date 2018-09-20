Новые льготы появятся на Камчатке для резидентов ТОР и Свободного порта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен — РИА Новости. Резиденты ТОР (Территории опережающего развития) "Камчатка" и Свободного порта Владивосток (СПВ) с 1 января 2019 года смогут получить льготы по налогу на имущество на объекты, которые требуется модернизировать или реконструировать; соответствующие поправки в закон о налоге на имущество организаций приняли парламентарии региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Заксобрания Камчатского края.

По словам министра экономического развития и торговли региона Дмитрия Коростелева, представившего проект поправок в закон о налоге на имущество организаций, изменения в закон позволят распространить льготы не только на строящиеся объекты, но и на те, которые были в собственности предприятия до получения статуса резидента.

"Законом на пятилетний период вводятся льготы по налогу на имущество на объекты, которые требуется модернизировать или реконструировать для успешной работы проекта. Установлена градация: чем выше сумма инвестиций, тем меньше налог. Часть предприятий на пятилетний срок вообще будут от него освобождены — если в реконструкцию вложено в 100 раз больше изначальной стоимости объекта. Ставки налога установлены на уровне от 0 до 0,3 %. Причем, если вложения производятся в первые три года в статусе резидента, они должны быть не менее 50 миллионов рублей, а если в первые пять лет, то не менее 500 миллионов рублей. Это обязательное условие для получения льготы", — пояснил председатель Заксобрания региона Валерий Раенко.

Он добавил, что закон, в первую очередь, даст возможность реконструировать причалы и сооружения в порту Петропавловска, что необходимо для развития Северного морского пути. Вместе с тем, в законе предусмотрена возможность воспользоваться этой льготой для предприятий в сферах рыбоводства, ремонта и строительства судов, культурно-массовых учреждений, парков культуры и отдыха.

"Это должно повысить для инвесторов привлекательность вложений в реконструкцию наших социальных учреждений, чье состояние напрямую связано с оценкой качества жизни людей", — добавил спикер краевого парламента.

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