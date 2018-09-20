Терпение лопнуло: Китай начал продавать госдолг США

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китай сократил вложения в американский госдолг на 7,7 миллиарда долларов — до минимума за последние полгода. Несмотря на серьезное обострение отношений с Вашингтоном, Пекин пока остается крупнейшим иностранным держателем бумаг казначейства — более чем на триллион долларов. Пойдет ли КНР на масштабный сброс трежерис и чем это грозит американской экономике — в материале РИА Новости.

Продавали все

Во втором квартале вложения в казначейские облигации США сокращали многие государства, пострадавшие от экономического давления Вашингтона. Крупнейшим продавцом американского госдолга выступила Россия, избавившись почти от всего портфеля этих бумаг. За апрель-май ЦБ сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов (еще в начале года сумма превышала сто миллиардов). Межгосударственные отношения продолжают ухудшаться — в сентябре-октябре Белый дом введет очередные экономические ограничения. Российскую валюту ждет очередной виток нестабильности.

Турция, располагавшая пакетом на 32,6 миллиарда долларов, в мае довела его до 28,8 миллиарда. Такого курса турки придерживаются почти год: в ноябре 2017-го у Анкары было трежерис на 61,2 миллиарда долларов. От американских гособлигаций также избавлялись Мексика, Индия и Тайвань.

Крупнейший кредитор

Аналитики гадали: как скоро и в каких объемах к продаже казначейских бумаг приступит Пекин — крупнейший кредитор американской экономики. На Китай приходится почти 20 процентов американского госдолга, принадлежащего иностранным держателям. А потому, как опасаются американские финансисты, любые действия Пекина с более или менее значимыми объемами трежерис опасны для финансовой системы США и курса доллара.

Если чаша терпения переполнится и Китай продаст часть американских долговых бумаг, их стоимость упадет, а доходность резко повысится. Это автоматически увеличит цену заимствований для США — и для компаний, и для рядовых потребителей, а значит, подорвет экономический рост. Выпускать долговые бумаги станет для американского правительства все более дорогостоящим мероприятием.

"Экономику начнет лихорадить от повсеместно высоких процентных ставок, что окажет мощный замедляющий эффект", — уверен Джефф Миллс, главный инвестиционный стратег американской PNC Financial Services Group.

Тем не менее, отмечает аналитик, резких движений от Пекина ждать не стоит — это не в его интересах. Если Китай решит приостановить покупки или продать большой пакет американских облигаций, рынки охватит паника. Курс доллара снизится, что нанесет ущерб экспортному рынку КНР.

Влияние минимально?

Российские эксперты более сдержанны в оценках последствий возможной распродажи, поскольку большая часть госдолга США находится все же в руках американских резидентов.

Пока продажа трежерис для Пекина — скорее стремление компенсировать проблемы, с которыми столкнулась китайская экономика, а не попытки оказать влияние на оппонента, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.

По его мнению, существенных возможностей для давления на Вашингтон у Пекина, в общем-то, и нет: США как рынок сбыта для Китая гораздо важнее, чем Китай для США как покупатель госдолга. Протекционизм Трампа уже стоил КНР экспортных потерь более чем на 30 миллиардов долларов.

© AP Photo / Stephen B. Morton Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США © AP Photo / Stephen B. Morton Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США

Эксперт указывает, что последние четыре года международные резервы Китая сокращаются. С 2014 года они уменьшились с четырех до примерно трех триллионов долларов. Это показатель того, что в китайской экономике возникли трудности.

Таким образом, в одиночку пошатнуть американскую экономику, размер которой — примерно 20 триллионов долларов в год, Китаю с его тремя триллионами не удастся.

Другое дело, что агрессивная политика Вашинтона заставляет государства постепенно оказываться от доллара, переходя на расчеты в евро и национальных валютах. Бунт против американской денежной единицы может оказаться сильнее, чем предполагают большинство экономистов, предупреждает Гэл Лафт, исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности.

Он напомнил, что США сейчас ведут экономическую войну против двух десятков стран с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов.

Курс задают Россия и Китай, подтягивая в "антидолларовый блок" все больше участников. Эффект от скоординированных действий против американской валюты со стороны всех пострадавших государств труднопредсказуем.