Сдай грибы — купи машину. Госдума вернет россиянам заготовительные конторы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Александр Лесных. С началом грибного сезона депутаты Госдумы собираются разрешить всем желающим зарабатывать на сборе дикоросов — грибов, ягод и лекарственных растений. Соответствующий законопроект на этой неделе внесен в нижнюю палату парламента и будет рассмотрен в ближайшее время. Что изменится в Лесном кодексе и какой доход сулят населению дары природы — в материале РИА Новости.

Национальное достояние

Бизнес на производстве продуктов питания начинается с сырьевой базы. В большинстве связанных с агропромом отраслей (хлебной, мясной или молочной) заготовка сырья — длительный процесс, требующий не только времени, но и значительных финансовых вложений.

С дикоросами гораздо проще и выгоднее — они растут сами по себе, не нуждаются в удобрениях, ангарах с сельскохозяйственной техникой и, что самое главное, область их распространения в стране ввиду естественных причин превышает посевные площади почти в четыре раза.

Действующий закон Российской Федерации не только подтверждает право россиян заниматься сбором дикоросов, но и освобождает от налогов даже в том случае, если вы собираете ягоды, грибы и травы на продажу.

Тем не менее существует препятствие, фактически заставляющее сборщиков дикоросов уходить в тень. Действующая редакция Лесного кодекса России обязывает граждан, зарабатывающих на заготовке грибов и ягод, брать участки леса в аренду на 49 лет.

А ведь любой грибник вам скажет: дикоросы не растут в изобилии из года в год в одном и том же месте. Внести поправки в закон, а заодно вернуть россиянам пункты приема ягод, грибов и лекарственных растений, намерены депутаты Госдумы.

Точка сбора

По словам руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, новый закон "убьет двух птиц одним камнем". Во-первых, позволит неплохо зарабатывать на "тихой охоте" любому, способному отличить белый гриб от бледной поганки. И для этого не придется торговать дарами леса на обочине трассы или на местном рынке: приемом грибов, ягод и трав у населения займутся воссозданные заготовительные конторы — многие их помнят с советских времен.

Во-вторых, изменения в законодательстве — стимул для более активного освоения природных богатств. Биологические запасы одних только дикорастущих ягод в России достигают 9,5 миллиона тонн. И большая их часть сгнивает в лесу к концу сезона.

"Наши ягоды, грибы — лучшие в мире. Но мы используем всего от полутора до трех процентов эксплуатационных запасов. Это не менее важный для страны ресурс, чем нефть или газ", — считает Николаев.

Доказательство тому — Томская область, богатая не только углеводородами, но и дикоросами, обильно произрастающими в местных лесах.

"Фактически там воссоздана советская кооперация: действует целая сеть пунктов, куда люди сдают продукцию, — рассказывает профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Бобылев. — Все поставлено на поток, за сезон три человека "средней ленивости" могут заработать на машину".

Переведем в рубли

Не менее удачный пример кооперации между сборщиками дикоросов и заготовительными конторами — Белоруссия. В прошлом году население страны продало заготовителям порядка 440 тонн клюквы и брусники и около 165 тонн грибов. За килограмм клюквы сборщикам платили от 2,5 до 3,5 белорусских рубля (75-105 российских по среднему курсу ЦБ 2017 года).

За грибы — еще больше: белые принимали по цене, эквивалентной 150-240 российским рублям, то есть от 675 до 1080 рублей за ведро.

В Белоруссии леса занимают 86 335 квадратных километров. В России этот показатель почти в сто раз выше: по данным Всемирного банка — 8,15 миллиона квадратных километров. Дикоросов, собранных на такой площади, хватит, чтобы не только обеспечить экологически чистой продукцией внутренний рынок, но и наладить постоянные поставки за рубеж.

"Как-то мы с сыном за выходные насобирали в лесу четыре сотни белых грибов. Больше просто не унесли — класть было некуда. Помню, тогда на рынке маленькое ведерко белых продавали за 250-300 рублей. В прошлом году — и вовсе за пятьсот", — рассказал РИА Новости один из жителей Брянской области.

Из всего этого следуют и весьма впечатляющие экспертные оценки: потенциал российского рынка сбора, переработки и экспорта дикоросов достигает 600-700 миллионов долларов в год.