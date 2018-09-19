На Кубани готовы перенять опыт Финляндии в организации придорожного сервиса

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Краснодарский край готов перенять опыт Финляндии в организации придорожного сервиса и поддержать инвестора, который сможет обеспечить высокий уровень сервиса от границ края до Крымского моста, сообщает пресс-служба региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Кондратьев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Губернатор отметил, что в регионе ежегодно увеличивается количество автотуристов. "Они нуждаются в качественном придорожном сервисе с едиными стандартами и ценами. В Финляндии эта работа выстроена на очень высоком уровне. Мы готовы этот опыт перенять, максимально поддержать инвестора, который сможет обеспечить такой же уровень сервиса от границ края до Крымского моста", – приводятся в сообщении слова Кондратьева. Он напомнил, что Краснодарский край сегодня является главным курортным регионом России. В прошлом году его посетили 16 миллионов человек.

Как добавил глава региона, краю также интересны финские технологии в обращении с твердыми бытовыми отходами. В Краснодарском крае на мусорные полигоны направляется 100% отходов, тогда как в Финляндии — только 3%. Кроме того, рассматривается возможность взаимодействия в строительной отрасли, туризме и производстве экологически чистых продуктов.

"Для нас важно стать регионом, который продает не сырье, а готовую продукцию, поэтому мы ищем партнеров, которые помогут быстро модернизироваться и занять в магазинах страны полки, высвободившиеся от импорта", – пояснил Кондратьев.

В свою очередь посол отметил, что взаимодействие в обозначенных отраслях перспективно для обеих сторон. При этом, по его словам, сотрудничество с краем будет интересно не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям.

"В строительстве наши компании работают в очень суровых условиях: если что-то работает у нас, то работает везде. Я доложу в Финляндии о потенциале южного региона, и, надеюсь, мы поговорим более предметно", – цитирует ведомство посла.

Кондратьев поручил профильным ведомствам детально проработать все озвученные проекты. Кроме того, он предложил открыть в Краснодаре финский торговый дом для развития сотрудничества.

По данным краевых властей, товарооборот между регионом и Финляндией с начала года составил 104 миллиона долларов.

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