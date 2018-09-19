В Нижнем Новгороде будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент компании "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве в развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона в ходе Digital Summit в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Нижнем Новгороде в августе 2018 года компанией была развернута сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг интернета вещей.

"Соглашение подразумевает самостоятельные инвестиционные проекты компании, которым мы будем оказывать административную поддержку. С учетом опыта реализации подобных проектов в других городах мы рассчитываем, что и здесь мы увидим серьезные результаты", — приводит пресс-служба слова Никитина.

"Соглашение, подписанное между "ЭР-Телеком" и правительством Нижегородской области — важный шаг на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе. Мы уверены, что такое стратегическое партнерство откроет новые возможности и будет способствовать быстрому внедрению инновационных технологий и сервисов по важнейшим для Нижегородской области направлениям", — отметил Кузяев.

Также в ходе международного Digital Summit правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк". Документ предполагает сотрудничество по вопросам использования в госуправлении и промышленности сквозных технологий и цифровых платформ.

В рамках соглашения планируется развитие системы поиска, поддержки и развития стартапов на ранних стадиях, а также создание прототипов цифровых продуктов и сервисов для правительства Нижегородской области и продвижение инновационной кластерной экосистемы среди студентов и IT-предпринимателей.

Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

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