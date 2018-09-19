Дорожный фонд Камчатского края пополнят за счет штрафов ГИБДД

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен — РИА Новости. Все денежные взыскания и штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2019 года в Камчатском крае в обязательном порядке будут направляться в дорожный фонд региона — соответствующие поправки в закон "О дорожном фонде Камчатского каря" приняли парламентарии региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого Заксобрания.

По его словам, речь идет о сумме порядка 180 миллионов рублей ежегодно, которую распределят на ремонт дорог, придомовых территорий и подъездов к ним.

"Раньше штрафы за нарушение ПДД "растворялись" в бюджете, будучи неокрашенными, нецелевыми. Они могли быть направлены на любые цели. Теперь эти средства будут направляться конкретно в дорожный фонд и позволят провести серьезный объем дорожных работ дополнительно. В результате общий объем дорожного фонда Камчатского края с учетом федеральной составляющей превысит 3,5 миллиарда рублей", — процитировал собеседник агентства слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.

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