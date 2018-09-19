На развитие Севморпути в 2019 году направят 9,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Расходы бюджета РФ на развитие Северного морского пути в 2019 году заложены на уровне 9,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2019-2021 годы, с которым ознакомились РИА Новости.

"В рамках направления "Северный морской путь" предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на развитие инфраструктуры морских портов, а также строительство атомных ледоколов в целях увеличения грузопотока по Северному морскому пути – в 2019 году в объеме 9,6113 миллиарда рублей, в 2020 году – 15,8058 миллиарда рублей, в 2021 году – 15,2713 миллиарда рублей", — говорится в документе.