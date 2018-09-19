В Тюмени создадут центр исследования пластовых систем

ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Соглашение о создании в Тюменской области центра исследования пластовых систем подписали глава региона Александр Моор и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

Документ подписан в рамках проходящего в Тюмени Тюменского нефтегазового форума.

"Центр займется интеграцией данных о геологических объектах компании, разработкой новых методик и технологий измерения параметров пласта, развитием технологий цифрового моделирования керна. Инновационный комплекс, аналогов которому нет в России, объединит в себе лаборатории, кернохранилище и офисное пространство, станет площадкой для целевой подготовки и развития специалистов, местом проведения отраслевых конференций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для центра в Тюмени будет построено специальное здание, площади которого будут рассчитаны на хранение до 200 километров керна — образца горной породы, извлеченного из скважины. Сектор хранения будет полностью автоматизированным — предполагается использовать роботизированные системы российского производства.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в Тюмени сосредоточены научные центры всех крупных нефтегазовых компаний. Регион претендует на создание одного из 15 научно-образовательных центров России мирового уровня, который предполагает взаимодействие Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, высших учебных заведений, научных центров и промышленных компаний.

"Традиционным вектором научно-технологического развития региона остаются вопросы повышения эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. Консолидация усилий всех сторон позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед нефтегазовой отраслью страны", — сказал губернатор.

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