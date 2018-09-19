Минфин прогнозирует профицит бюджета на ближайшие три года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 2019 году профицит федерального бюджета составит 1,8% ВВП или 1,885 триллиона рублей, говорится в проекте бюджета, с которым ознакомилось РИА Новости.

В 2020 году доходы превысят расходы на 1,1% ВВП (1,183 триллиона рублей), а в 2021 — 0,8% (0,9 триллиона рублей).

В следующем году расходы бюджета составят 18,06 триллиона рублей, в 2020 году — 19,01 триллиона, а в 2021 году — 20,04 триллиона. В процентах ВВП это составит 17,1% в 2019 году, 17,2% в 2020 году и 16,9% в 2021 году.

"При этом объем условно утвержденных расходов составит 475,3 миллиарда рублей (2,5% к общему объему расходов) в 2020 году и 1002,2 миллиарда рублей (5% к общему объему расходов) в 2021 году", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что снижение доли расходов к объему ВВП вызвано "более высокими темпами роста ВВП по отношению к темпам роста номинального объема расходов и более умеренным ростом доходов по отношению к ВВП".

Объем Фонда национального благосостояния на конец года составит 3,8 триллиона рублей, в 2019 году вырастет на четыре триллиона, в 2020 году — на 3,5 триллиона, в 2021 году — на 2,8 триллиона, до 14,1 триллиона рублей.

Проект бюджета должны внести в Госдуму до 1 октября.

Доходы

Ожидается, что в 2019 году поступления от НДС вырастут на 17% — до 6,879 триллиона рублей с 5,882 триллиона в этом году. В 2020 году от НДС планируется выручить 7,374 триллиона рублей, в 2021 — 7,937 триллиона.

При этом Минфин не ожидает поступлений в бюджет прибыли от Банка России, за исключением дивидендов от Сбербанка. В 2018 году они составят 135,5 миллиардов рублей, в 2019 году — 209,5 миллиарда, в 2020 году — 220,8 миллиарда, в 2021 году — 231,1 миллиарда.

В следующем году Минфин планирует разместить внутренних займов на 2,47 триллиона рублей, в 2020 году — на 2,42 триллиона, в 2021 году — 2,6 триллиона.

Нефтегазовых доходы в этом году прогнозируются на уровне 8,7 триллиона рублей, в 2019 году — 8,29 триллиона, в 2020 году — 7,93 триллиона, в 2021 году — 8,01 триллиона.

Расходы бюджета

В 2019 году на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется выделить 241,446 миллиарда рублей. В 2020 году на эти цели потратят е 241,63 миллиарда рублей, в 2021 году — 229,412 миллиарда.

На госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса в 2019 году могут направить 13,842 миллиарда рублей, в 2020 году — 13,524 миллиарда, в 2021 году — 12,207 миллиарда.

В развитие магистральной инфраструктуры за три года планируется вложить 1,042 триллиона. В списке указаны проекты по автодорожному и железнодорожному строительству, развитию региональных аэропортов и внутренних водных путей.

На нацбезопасность в 2019 году потратят 2,25 триллиона рублей, в 2020 году — 2,25 триллиона, в 2021 году — 2,32 триллион. На оборону — в 2019 году выделят 2,9 триллиона рублей, в 2020 году — три триллиона, в 2021 году — 3,2 триллиона.

В процентном соотношении к ВВП расходы на нацбезопасность составят 2,1% в 2019 году, 2% в 2020 году и 2% в 2021 году.