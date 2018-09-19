Расходы на страховые пенсии в 2019 году составят 6,99 триллиона рублей

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Расходы на выплату страховых пенсий в России в 2019 году запланированы в размере 6,99 триллиона рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о проекте федерального бюджета.

"В проекте бюджета Пенсионного фонда заложено постепенное наращивание расходов на выплату страховых пенсий. Так, в 2019 году они запланированы в сумме 6,99 триллиона рублей, в 2020 году – 7,32 триллиона рублей, 2021 году – 7,57 триллиона рублей. При этом федеральный бюджет продолжит поддерживать бюджет Пенсионного фонда", — сказала Голикова на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Объем межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2019 году, по словам Голиковой, составит 3,32 триллиона рублей, в 2020 году – 3,41 триллиона рублей, 2021 году – 3,31 триллиона рублей. Средства федерального трансферта поддержат важнейшие направления социальных расходов Пенсионного фонда, среди которых федеральная социальная доплата к пенсиям, предоставление материнского капитала, выплаты отдельным категориям граждан согласно указам президента.

"Всего Пенсионный фонд планирует направить на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в 2019 году 85,5 миллиардов рублей, в 2020 году – 77,9 миллиарда рублей, 2021 году – 71,7 миллиарда рублей. Эти выплаты получают неработающие пенсионеры с целью доведение пенсии до величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. Предлагаем, что такую поддержку получат неработающие пенсионеры в количестве около 3,8 миллиона человек. Это важнейшее направление работы, основная цель которого – борьба с бедностью этой категории граждан", — уточнила Голикова.