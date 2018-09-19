Engie уверена в реализации "Северного потока — 2" независимо от санкций

БАРСЕЛОНА, 19 сен — РИА Новости. Французская Engie, являющаяся одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", уверена в реализации проекта вне зависимости от применения США санкций, газопровод будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент Engie Пьер Шарейр (Pierre Chareyre).

Принятый в 2017 году закон дает президенту США право налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллиона единовременно. Также в законе отдельно прописано, что Штаты продолжат противодействовать строительству "Северного потока — 2" — газопровода от России до Германии через Балтийское море. Вместе с тем во вторник президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции против компаний-участниц проекта.

"Мы думаем, что "Северный поток — 2" важен для обеспечения безопасности Европы. Это наша политика — увеличивать количество источников газа на европейском рынке, как из России, так и из других стран. Поэтому мы решили поддержать "Северный поток — 2", — сказал Шарейр.

"Северный поток — 2" реализуется по графику, почти все разрешения (на строительство — ред.), кроме одного, были получены", — отметил он. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

"На данный момент, согласно разъяснениям властей США, санкции не запрещают нам поддерживать "Северный поток — 2". Если правила изменятся, мы проведем оценку ситуации и определим позицию. Но мы будем делать это только если что-то изменится, сейчас нет никаких изменений", — сказал топ-менеджер Engie.

"Большинство процедур (по проекту — ред.) уже пройдены, и я уверен, что вне зависимости от того, что произойдет, газопровод будет завершен", — добавил он. "Да, газопровод будет введен в эксплуатацию по графику (в конце 2019 года — ред.). Сейчас нет причин для того, чтобы думать о задержке", — уточнил Шарейр.