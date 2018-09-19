Стало известно, во что обойдется повышение зарплат бюджетников в 2019 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предлагаемое правительством РФ повышение МРОТ с 1 января 2019 года до 11,280 тысячи рублей потребует из бюджета 5 миллиардов рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере, говорится в финансово-экономическом обосновании к соответствующему законопроекту, который рассматривается в среду в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2019 году составят 5 миллиардов рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений 1,4 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 3,6 миллиарда рублей", — говорится в документе, с которым ознакомились РИА Новости.

При этом дополнительные расходы реального сектора экономики составят 13,7 миллиарда рублей, отмечается в документе. "Повышение МРОТ в организациях реального сектора экономики будут осуществляться в рамках общего роста заработной платы в экономике", — отмечается в материалах.