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Экономика

Эксперты: экономический кризис в Турции повысил спрос на криптовалюты

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экономический кризис в Турции, в частности, нестабильность турецкой лиры, разгон инфляции, риски расширения санкций со стороны США, увеличили интерес жителей страны к криптовалютам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты и представители криптовалютных бирж.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экономический кризис в Турции обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар, позднее валюта укрепилась до 6,57. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

Турецкий центробанк в августе пообещал предоставить всю ликвидность, необходимую местным банкам для смягчения негативных последствий кризиса в стране. В середине сентября ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта — до 24% годовых с 17,75%. Регулятор отметил, что недавние изменения в прогнозе инфляции в стране указывают на значительные риски. На этом фоне ЦБ Турции считает возможным ужесточить монетарную политику с целью поддержки стабильности цен.

Побег в криптомир

Как рассказал старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, в Турции действительно наблюдается высокий спрос на криптовалюту. Интерес к новому виду активов, по его словам, растет из-за экономических проблем в стране: нестабильности турецкой лиры, роста инфляции, рисков расширения санкций к Турции со стороны США, а также вероятности возникновения банковского кризиса.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ткачук пояснил, что традиционно криптовалюты пользуются спросом в странах с нестабильной национальной валютой — похожая ситуация наблюдается в Венесуэле, Зимбабве, Аргентине. "Вложение в криптовалюты в данном случае является классической диверсификацией активов на случай экономических потрясений", — рассказал он.

Управляющий партнер Tokenbox Владимир Смеркис выразил аналогичное мнение. "Вообще экономическая нестабильность — это всегда рост цены криптовалют, как хеджирующего риски инструмента, который государство не может отнять, забрать и который может легко двигаться по миру за мгновения", — указал он.

По словам основателя и управляющего партнера Target Global Михаила Лобанова, криптовалюты пользуются большим спросом в Турции. "Несмотря на то, что криптовалюты — относительно новый инструмент, Турция является одним из лидеров в мире по проникновению криптовалют в массы", — сообщил он.

Спрос растет

Ткачук рассказал, что согласно данным ряда опросов, 18% жителей Турции имеют вложения в криптовалюты, а объем торгов на турецких криптобиржах Paribu, Btcturk и Koinim за последний год заметно вырос.

"Наибольшим спросом пользуется биткоин, криптовалюта уже прочно занявшая свое место в мировой экономике… За несколько месяцев на крупнейшей криптобирже Турции Btcturk дневной объем торгов достиг 8-10 миллионов долларов, он фактически удвоился. Ранее этот показатель составлял 3-5 миллионов долларов", — отметил эксперт.

Покупка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рост спроса к криптовалютам отметила и крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа Binance. "Да, мы действительно наблюдаем рост интереса со стороны турецких пользователей к криптовалютам на фоне снижения курса лиры и ухудшения экономической ситуации в стране", — сообщил представитель Binance в России Глеб Костарев. Однако данных о динамике изменения спроса на криптовалюты он не предоставил.

Глава департамента России и СНГ криптобиржи BitMEX Арлтан Колаев также подтвердил повышение интереса жителей Турции к криптовалютам.

"Турция является одним из наиболее перспективных регионов в криптомире. Клиентская база из Турции расширилась на 180,64%, торговый оборот — на 229,48% в августе", — сообщил он.

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