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Экономика

В Северный широтный ход в Югре могут интегрировать логистический хаб

(обновлено: 11:26 19.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкГород Ханты-МансийскГород Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Логистический экспортно-импортный хаб, интегрированный в железнодорожный Северный широтный ход, предложили создать в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил во вторник региональный департамент общественных и внешних связей.

Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Инициатива прозвучала в рамках итоговой стратегической сессии "Югра-2024", участие в которой приняла глава автономного округа Наталья Комарова. Как пояснили в департаменте, целью сессии стала выработка наиболее креативных и системных решений, отвечающих "современным трендам социально-экономического развития региона". Идеи озвучивали представители органов власти, бизнеса, общественности. Ожидается, что ключевые предложения проанализируют эксперты, после чего они войдут в государственные и муниципальные программы, реализуемые в регионе.

Так, участники сессии в направлении "Международная кооперация и экспорт" представили проекты, нацеленные на развитие экспортоориентированных транспортных коридоров и появление в округе новой конкурентоспособной продукции.

"Создание логистического экспортно-импортного хаба, интегрированного в Северный широтный ход с полным спектром услуг для участников внешнеэкономической деятельности, стало еще одной инициативой в данном направлении. Для реализации этого проекта были выбраны Нягань, Сургут и Сургутский район. Центром такого хаба предполагается сделать Сургут… Это позволит сформировать в Югре единую технологическую политику, направленную на реализацию экспортных возможностей региона", — говорится в сообщении.

Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Другая идея, озвученная в рамках стратегической сессии, была связана с возможным появлением в регионе комплексной системы продвижения местных компаний на международных электронных торговых платформах под единым брендом "Сделано в Югре". Авторы инициативы предложили сформировать товарные павильоны на электронных площадках, например, Alibaba или Amazon. Кроме того, участники сессии выступили за создание института торговых представителей региона, который помог бы продвигать данный бренд за рубежом, отметили в департаменте.

По итогам стратегической сессии Комарова подчеркнула, что окружным властям предстоит зафиксировать озвученные решения в документах стратегического развития региона. "Эта работа будет проведена до 10-15 октября. Я считаю очень важным утвердить эти решения, чтобы к моменту принятия регионального бюджета иметь представление, какими ресурсами мы располагаем", — добавила она.

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