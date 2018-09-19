ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Логистический экспортно-импортный хаб, интегрированный в железнодорожный Северный широтный ход, предложили создать в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил во вторник региональный департамент общественных и внешних связей.
Так, участники сессии в направлении "Международная кооперация и экспорт" представили проекты, нацеленные на развитие экспортоориентированных транспортных коридоров и появление в округе новой конкурентоспособной продукции.
"Создание логистического экспортно-импортного хаба, интегрированного в Северный широтный ход с полным спектром услуг для участников внешнеэкономической деятельности, стало еще одной инициативой в данном направлении. Для реализации этого проекта были выбраны Нягань, Сургут и Сургутский район. Центром такого хаба предполагается сделать Сургут… Это позволит сформировать в Югре единую технологическую политику, направленную на реализацию экспортных возможностей региона", — говорится в сообщении.
По итогам стратегической сессии Комарова подчеркнула, что окружным властям предстоит зафиксировать озвученные решения в документах стратегического развития региона. "Эта работа будет проведена до 10-15 октября. Я считаю очень важным утвердить эти решения, чтобы к моменту принятия регионального бюджета иметь представление, какими ресурсами мы располагаем", — добавила она.
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