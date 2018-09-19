НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Индия считает возможным создать особую экономическую зону для России, заявил российским журналистам министр гражданской авиации, торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Мы можем создать особую экономическую зону. Только для России", — сказал он.

Он добавил, что Нью-Дели и Москва могут создавать новую промышленность вместе. "Мы будем очень счастливы создать новую главу в отношениях с Россией", — сказал Суреш Прабху.

Ранее он написал в своем Twitter, что Индия расширяет сотрудничество и обмен опытом с Россией в ряде отраслей, в том числе в горнодобывающей промышленности, геологоразведке, сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, лесными хозяйствами, добыче древесины.

По данным ФСВТС, товарооборот между РФ и Индией за первое полугодие 2018 года вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 5,45 миллиарда долларов. Российский экспорт при этом увеличился на 44% — до 3,9 миллиарда, тогда как импорт лишь на 6,7% — до 1,55 миллиарда. Ранее лидеры России и Индии договорились предпринять совместные усилия для наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025 году.