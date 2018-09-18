Рубль заметно укрепляется к доллару и евро

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник днем уверенно растет против доллара и евро, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем, отмечают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.43 мск снижался на 35 копеек — до 67,71 рубля, курс евро — на 38 копеек — до 79,12 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,17% — до 77,92 доллара за баррель.

Рубль набирает обороты

Курс рубля со старта торгов растет к доллару и евро. Американская валюта вновь ушла под отметку 68 рублей.

Главная новость сегодняшнего утра – введение новых пошлин в размере 10% на китайские товары со стороны США и готовность Китая ввести симметричные меры, замечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин будет вынужден принять ответные меры.

"Это грозит новым витком торговых войн и замедлением темпов роста мировой экономики, но рынки восприняли это достаточно спокойно — китайские индексы торговались на положительной территории, рубль укрепляется на 0,5% по отношению к доллару и евро", — комментирует Ткачук.

Игнорирование рублем во вторник эскалации торгового конфликта США и Китая идет ввиду того, что вся угроза от торгового противостояния уже практически полностью заложена в рынок и отыграна, считает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

"На открытии торгов наступившего вторника рубль укрепился против основных валют. Тенденция, сформировавшаяся в прошедшую пятницу после решения Банка России поднять ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% и приостановить покупку валюты с открытого рынка по заказу Минфина для исполнения бюджетного правила, получает дальнейшее развитие", — отмечает валютный стратег ГК "ТелеТрейд" Александр Егоров.

На стороне рубля выступает относительно стабильная нефть и налоговый период в РФ, указывает он. До конца месяца крупные экспортеры будут конвертировать валютную выручку для уплаты обязательных платежей, добавляет эксперт.

По мнению Люшина, главным фактором роста рубля сейчас можно назвать ослабление влияния геополитического фактора, то есть санкций. "Находясь долгое время под давлением со стороны угрозы распространения санкций на российские ОФЗ, рынок получил поддержку в виде повышения ключевой ставки. Вернувшийся интерес инвесторов толкает отечественную валюту вверх", — говорит он.

Прогнозы

В ближайшее время доллар на Московской бирже может снизиться в район 67,25 рубля, а в случае продолжения ралли рубля и ниже — к 66,5 рубля, полагает Александр Егоров из ГК "ТелеТрейд". Снижение европейской валюты будет более сдержанным из-за укрепления евро на международном валютном рынке форекс, считает он.

У рубля сохраняется потенциал укрепления – курс пары доллар-рубль может опуститься к 67 рублям, курс пары евро/рубль — к 78,5 рубля, если не вмешается геополитический фактор и внешний фон будет стабильным, прогнозирует Ткачук из "Альпари".

Актуальный диапазон движения для курса доллара на сегодня составляет 67-68,5 рубля, для курса евро — 78,5-80 рублей, добавляет он.

Аналитики "ВТБ Капитал" по-прежнему считают, что с фундаментальной точки зрения – т.е. с учетом текущего уровня цен на нефть и рыночных настроений – рубль сейчас выглядит перепроданным, и пауза в покупке валюты, взятая Банком России, а также предстоящая уплата налогов, на их взгляд, могут оказать ему неплохую поддержку.

С другой стороны, сохраняющаяся напряженность в международной торговой сфере наверняка продолжит оказывать давление на валюты развивающихся стран, что, вероятно, будет сказываться и на динамике рубля, добавляют они.

"Основной риск, который мы видели на текущую неделю – эскалация торговой войны, значимо не сказался на динамике валютного рынка. На этом фоне в ближайшие дни рубль может получить некоторое пространство для укрепления, поскольку приближается пик налоговых платежей (25 сентября), а по теме санкций ближайшие дни не обещают появления конкретных новостей. Приостановка покупок валюты Банком России до конца текущего года также формирует более спокойные условия для торгов. С учетом признаков стабилизации на финансовом рынке Минфин, вероятно, попробует завтра провести аукцион по размещению ОФЗ", — отмечает Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка".