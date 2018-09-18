Новые пошлины США против Китая затронут экспорт России, заявили в АКРА

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости/Прайм. Новые пошлины США в отношении Китая приведут к сжатию мировой торговли и сокращению темпов роста глобальной экономики, эти шаги могут привести к снижению спроса на российский экспорт, заявила РИА Новости аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.
"Для России увеличение протекционизма в мировой торговле будет означать снижение спроса на ее экспорт. Из-за этого эффект на темпы роста российской экономики в краткосрочной перспективе может составить минус 2-2,5 п.п.", — добавила эксперт.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.