"Опора России" предложит Медведеву снизить взнос в ПФР для предпенсионеров

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российские бизнес-объединения готовят письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить взносы в ПФР для лиц предпенсионного возраста до 10-12% с 22%, рассказал РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, который является одним из авторов письма.

"Мы готовим такое письмо. Есть поручения президента по итогам его обращения к нации по пенсионной реформе, где он прямо указал, что эксперты и общественные организации должны подготовить свои предложения по экономическим стимулам, чтобы работодателю было экономически выгодно предоставлять рабочие места сотрудникам предпенсионного возраста", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, РСПП и Торгово-промышленная палата поддерживают точку зрения, что снижение страховых взносов, когда человеку остается пять лет до выхода на пенсию, было бы хорошим экономическим стимулом, как минимум на переходный период.

Объединения считают, что это не приведет к выпадению доходов, а лишь послужит послаблением в отношении работодателей. "Обычная ставка 22% мы с РСПП и ТПП предлагаем 10-12%. Это справедливо и по отношению к работнику", — уверен Калинин.

Предложения включают также вопрос предоставления качественной диспансеризации для выявления заболеваний на их ранней стадии, добавил он.

Ставка страховых взносов в России сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Эти взносы распределяются между государственными внебюджетными фондами следующим образом: 22% поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС). Страховые взносы в ПФР по ставке 22% сейчас взимаются с зарплат, которые в текущем году не превышают 1,021 миллиона рублей, а зарплаты выше этой предельной величины облагаются по ставке 10%.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.