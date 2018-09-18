НКБ за восемь месяцев привлекло в Россию три международных мероприятия

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" с момента создания в конце 2017 года привлекла в Россию три международных деловых мероприятия, сообщил РИА Новости глава ассоциации Алексей Калачев.

По его словам, за восемь месяцев с момента создания ассоциация провела ряд разъяснительных мероприятий в регионах, подписала соглашения о сотрудничестве с рядом из них, подала заявки на проведение мероприятий.

"Три заявки мы выиграли. Это достаточно крупные мероприятия, которые состоятся в России в период с 2019 по 2022 годы", — сказал Калачев.

"Мы полностью участвовали в подготовке заявочной документации на проведение Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году и содействовали ее продвижению. Второе мероприятие, которые мы выиграли – это конференции Международной ассоциации историков планирования городской среды. Она пройдет в 2020 году в Москве. Потом Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS2019) – это мероприятие выиграно тоже при участии Национального конгресс-бюро", — пояснил он.

По его данным, ассоциация подала заявки еще на 12 международных деловых мероприятий, на 30 мероприятий начинается подготовка заявок.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.