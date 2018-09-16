Китай может отказаться от торговых переговоров с США, пишут СМИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США на фоне заявлений американской стороны об очередных торговых пошлинах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщало, что министр финансов США Стивен Мнучин направил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям в 20-х числах сентября. Китайская сторона подтвердила получение приглашения.
Как отмечает издание, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь должен был возглавить китайскую делегацию в очередном раунде переговоров. Затем 27-28 сентября Лю Хэсам отправился бы в Вашингтон.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро". Газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп планирует объявить о новых пошлинах 17-18 сентября, несмотря на то, что его помощники ведут подготовку к новому раунду переговоров с Китаем.