Китай может отказаться от торговых переговоров с США, пишут СМИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США на фоне заявлений американской стороны об очередных торговых пошлинах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать… Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет", — заявил источник издания, "занимающий высокий пост в правительстве".

Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщало, что министр финансов США Стивен Мнучин направил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям в 20-х числах сентября. Китайская сторона подтвердила получение приглашения.

Как отмечает издание, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь должен был возглавить китайскую делегацию в очередном раунде переговоров. Затем 27-28 сентября Лю Хэсам отправился бы в Вашингтон.

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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро". Газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп планирует объявить о новых пошлинах 17-18 сентября, несмотря на то, что его помощники ведут подготовку к новому раунду переговоров с Китаем.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.