Качественный сдвиг в развитии Дальнего Востока очевиден, отметил Песков

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Качественный сдвиг в развитии Дальнего Востока происходит на глазах, в первую очередь об этом говорит появление таких предприятий, как завод "Звезда" в Приморском крае, где будут выпускать газовозы ледового класса, а также рост мощностей авиастроительных предприятий, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .
Он уверен, что заказы на заводе должны появиться. "Мировой рынок обязывает компании обзаводиться флотом газовозов, причем для Севморпути газовозы должны быть ледового класса. Эту компетенцию надо получить. И пусть первые суда на наших верфях будут дороже, чем суда конкурентов, но, не пройдя путь компетенции, мы не сможет выйти в конкурентный режим", — отметил пресс-секретарь главы государства.
"Это важно, потому что тоже нарабатываются технологии, нарабатывается качество, по мере того, как увеличивается портфель заказов", — отметил пресс-секретарь.
Он отметил, что лет десять назад, когда Путин посещал российские авиастроительные предприятия, где "стояли пыльные остовы самолетов не только боевых, но и гражданских. Было ощущение, что этим остовам не суждено превратиться в крылатые машины".
"Тогда страна строила по три-четыре самолета в год… То, что сейчас несколько машин — и гражданских, и военных — в день сходит со стапелей по все стране. Все предприятия заработали и встали на ноги. Растет экспортный потенциал, растет внутреннее потребление. Емкость внутреннего рынка огромная. Нашей промышленности предстоит вытеснять зарубежных конкурентов… Я уже много лет являюсь свидетелем, как Путин очень напористо идет по пути развития нашей авиации", — подчеркнул перс-секретарь.-0-