Качественный сдвиг в развитии Дальнего Востока очевиден, отметил Песков

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Качественный сдвиг в развитии Дальнего Востока происходит на глазах, в первую очередь об этом говорит появление таких предприятий, как завод "Звезда" в Приморском крае, где будут выпускать газовозы ледового класса, а также рост мощностей авиастроительных предприятий, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

"Качественный сдвиг в развитии дальнего Востока происходит у нас на глазах. Одно из первых мероприятий, которое было организовано по настоянию президента — это его посещение завода "Звезда". Это верфь, которая была создана по его решению, он был еще председателем правительства… Создать верфь за один или несколько лет невозможно, и еще сложнее создать ее в таком регионе, как Дальний Восток, когда под боком находятся китайцы и южнокорейцы, которые уже 30-40 лет назад создали такие верфи и за счет государственной поддержки занимаются демпингом. Это нормальная конкуренция, они соблюдает свои интересы, но Путин настаивает, чтобы, несмотря на жесткую конкуренцию, на Дальнем Востоке должен быть центр компетенций, такая верфь, которая будет исполнять заказы не только военные, но и гражданские", — сказал Песков.

Он уверен, что заказы на заводе должны появиться. "Мировой рынок обязывает компании обзаводиться флотом газовозов, причем для Севморпути газовозы должны быть ледового класса. Эту компетенцию надо получить. И пусть первые суда на наших верфях будут дороже, чем суда конкурентов, но, не пройдя путь компетенции, мы не сможет выйти в конкурентный режим", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что одно из важных достижений форума – подписание контрактов на производство для "Аэрофлота" 100 самолетов "Суперджет-100" (производят на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края – ред.).

"Это важно, потому что тоже нарабатываются технологии, нарабатывается качество, по мере того, как увеличивается портфель заказов", — отметил пресс-секретарь.

Он отметил, что лет десять назад, когда Путин посещал российские авиастроительные предприятия, где "стояли пыльные остовы самолетов не только боевых, но и гражданских. Было ощущение, что этим остовам не суждено превратиться в крылатые машины".

"Тогда страна строила по три-четыре самолета в год… То, что сейчас несколько машин — и гражданских, и военных — в день сходит со стапелей по все стране. Все предприятия заработали и встали на ноги. Растет экспортный потенциал, растет внутреннее потребление. Емкость внутреннего рынка огромная. Нашей промышленности предстоит вытеснять зарубежных конкурентов… Я уже много лет являюсь свидетелем, как Путин очень напористо идет по пути развития нашей авиации", — подчеркнул перс-секретарь.-0-