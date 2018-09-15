Волкер пожаловался на отсутствие единства в ЕС по антироссийским санкциям

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил об обширной поддержке в Евросоюзе идеи отмены санкций против России, сообщает "112 Украина".

"Вы знаете, что в Европейском союзе есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу", — отметил он.

По его словам, подобная позиция некоторых стран не позволяет поддерживать консенсус по вопросу ограничительных мер против России в рамках ЕС.

При этом Волкер признался, что сам является сторонником антироссийских санкций.

Санкции против России

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма, который вошел в состав России после референдума. Вашингтон и Брюссель обвиняли Москву во вмешательстве во внутреннюю политику Украины и ввели ограничительные меры. Российская сторона приняла ответные санкции, однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что считают диалог на языке санкций контрпродуктивным.

В последнее время в Европе все чаще высказываются мнения о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России.

Так, в конце прошлого месяца председатель комиссии по вопросам экономики французского сената Софи Прима заявила, что антироссийские санкции болезненно ударили по сельскому хозяйству Франции.

С аналогичным заявлением в июле выступил бывший итальянский сенатор Робрето Мура. По его словам, из-за ограничительных мер экономика Италии ежегодно несет убытки в семь миллионов евро. При этом посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Рим будет стремиться к отмене антироссийских санкций. Однако дипломат признал признал, что в ближайшее время это вряд ли возможно.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль на прошлой неделе призвала Евросоюз пересмотреть свое отношение к России и добиться прекращения недоверия в отношениях с Москвой.

С призывами к отмене санкций также неоднократно выступали представители европейского бизнеса.