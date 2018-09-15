МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста, по оценке ЦБ РФ, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2–0,3 п.п. в 2020–2021 годах, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
Регулятор отмечает, что следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях, то есть относительно сценария без повышения пенсионного возраста, не вызывая при этом проинфляционных последствий.
"Более того, это будет оказывать сглаживающее влияние на потенциальные проинфляционные риски со стороны динамики заработной платы. Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда", — отмечается в докладе.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается довольно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.