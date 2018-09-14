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Экономика

Россия считает довод Украины о давлении для взятия кредита надуманным

Сюжет:
Иск России по госдолгу Украины (89)
(обновлено: 18:10 14.09.2018)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия считает довод Украины в суде о давлении для взятия кредита на 3 миллиарда долларов абсолютно надуманным, изобретенным для неисполнения обязательств, и уверена, что докажет его несостоятельность, заявил журналистам директор долгового департамента Минфина РФ Константин Вышковский.

Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минфин разъяснил решение апелляционного суда по долгу Украины

"Это тот единственный довод, который суд посчитал целесообразным рассмотреть по существу. Мы исходим из того, что этот довод абсолютно надуманный. Украина заявляла, что в 2013 году РФ каким-то образом препятствовала заключению договора Украины об ассоциации с Евросоюзом и это является основанием говорить о том, что еврооблигации были проданы под принуждением России. И это в свою очередь является основанием сегодня не исполнять обязательства по облигациям", — сказал Вышковский.

"Считаем этот аргумент абсолютно не состоятельным, мы все можем помнить, что имело место в 2013 году, когда Украина отказалась от подписания договора с Евросоюзом по той причине, что условия, которые выдвигал Евросоюз и Международный валютный фонд, были признаны Украиной, в частности парламентом Украины, неприемлемыми. Напомню, это были требования о резком и значительном повышении цен на газ для внутренних потребителей и другие требования", — пояснил он.

"О неприемлемости этих требований Украиной неоднократно публично заявлялось ранее, однако в суде, естественно, об этом факте украинская сторона умолчала. Мы считаем, что этот аргумент был намерено изобретен Украиной для того, чтобы оправдать неисполнение обязательств по еврооблигациям", — сказал Вышковский.

Украинский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Долг Украины перед Россией не заинтересует третьи страны, считают аналитики

По словам директора департамента Минфина РФ, соответствующие договоренности о предоставлении кредита Россией Украине были достигнуты на высшем уровне. "Украина нуждалась в этих средствах, как она сама заявляла. Условия по еврооблигациям, безусловно, являлись льготными. Процентная ставка в размере 5%. Ставка купонного дохода была ниже, чем доходность по долговым инструментам Украины на тот момент. Соответственно, это было льготное финансирование, привлеченное от Российской Федерации", — подчеркнул он.

Вышковский отметил, что Россия уверена, что докажет несостоятельность довода Украины о давлении, даже если состоится полноценный судебный процесс по ее долгу. "Мы считаем, что четвертый аргумент не требует детального обсуждения и по нему решение также может быть принято в ускоренном порядке, так как это и сделал суд первой инстанции. Мы рассчитываем на то, что Верховный суд согласиться с такой позицией. А если все-таки состоится полноценное, полномасштабное рассмотрение вопроса, мы уверены, что докажем несостоятельность выдвигаемого украинской стороной аргумента", — сказал он.

Лондон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Апелляционный суд отклонил три из четырех доводов Киева в споре с Россией

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivanovseva2018a
Просто попросите их предъявить доказательства, а не оперируйте такими же странными определениями.
17:56
14.09.2018
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scoffer
Если британский суд решит, что выдача займа Россией, была ПРИНУЖДЕНИЕМ, то это создаст прецедент и будет похоронено БРИТАНСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО.
17:57
14.09.2018
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