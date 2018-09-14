Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых, продлил мораторий на покупку валюты для Минфина и дал прогноз по инфляции на конец этого и следующий год. Рубль отреагировал на решение регулятора ростом к доллару и евро.

За последние четыре года повышение ключевой ставки произошло впервые — с 2014-го показатель только снижался. В этом году Центробанк снижал ставку дважды, в феврале и марте, оба раза на 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

"Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления", — говорится в пресс-релизе регулятора.

При этом ЦБ убрал из сообщения сигнал о сроках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, заменив его существенно более жестким — о возможности дальнейшего повышения ставки.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — заявил регулятор.

Мораторий на покупку валюты

Еще одно решение Центробанка — продлить до конца года мораторий на покупку валюты для Минфина.

Решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом фактической ситуации на финансовых рынках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Безусловно, приостановка покупок окажет влияние на платежный баланс и курсовую динамику, мы учили это при подготовке прогноза и при принятии решения по ключевой ставке", — сказала она.

Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков прерывал покупки валюты для Минфина c 9 по 17 августа, а с 24 августа решил не покупать ее до конца сентября. Такое решение регулятор объяснил необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.

Прогноз по инфляции

Центробанк также дал прогноз по инфляции в этом и следующем году с учетом повышения ключевой ставки и приостановки покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Так, по оценкам регулятора, к концу этого года темп прироста потребительских цен достигнуть 3,8-4,2 процента. Максимума инфляция достигнет в первом полугодии 2019-го, а к концу его составит 5,5 процента.

Что касается роста ВВП в 2019 году, то здесь ЦБ ухудшил прогноз — в сообщении говорится о 1,2-1,7 процента, тогда как раньше прогнозировалось 1,5-2 процента.

Реакция рубля

Российская валюта отреагировала на сообщение о повышении ключевой ставки усилением роста к доллару и евро.

Так, к 14:07 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 69 копеек, до 67,57 рубля, а евро — на 72 копейки, до 79,06 рубля.

Кроме того, ранее курс евро опускался ниже 79 рублей (до 78,95 рубля) — впервые с 4 сентября.

При этом, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на укрепление рубля больше повлияло не повышение ключевой ставки, а то, что Центробанк продлил мораторий на покупку валюты для Минфина.

Как полагает Поддубский, отсутствие покупок валют со стороны ЦБ несет умеренно-позитивный эффект для национальной валюты — сейчас более первичны внешние риски, такие как общая динамика группы валют развивающихся стран, санкционная тематика. "Для рубля это имеет большее значение, по крайней мере на горизонте нескольких недель, чем внутренняя история", — считает эксперт.

"Наш базовый сценарий предполагает снижение пары доллар-рубль ближе к 63-65 рублям за доллар до конца года. Пока, наверное, у нас этот ориентир сохраняется", — добавил он.

Глава дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук также полагает, что на рост рубля повлияло прежде всего решение продлить эмбарго на покупку валюты.

Именно это убирает с рынка большой навес спроса на валюту, и теперь в отсутствие резко негативных геополитических факторов курс доллара может направиться в район уровня 65 рублей, считает аналитик.

"Что касается повышения ключевой ставки ЦБ, то пока это отразилось в некотором росте лишь доходности коротких ОФЗ, доходность длинных бумаг подросла еще до решения ЦБ и пока стабильна. В этом смысле повышение ставки регулятором — довольно консервативное решение и не приведет к распродажам на рынке госдолга", — сказал Романчук.

Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.

С тех пор ставка менялась. Два года назад она составляла 11 процентов годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на один процент, а год назад составляла 9,75 процента.