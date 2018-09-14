ВЭБ готовит иск к Украине из-за незаконной экспроприации инвестиций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) инициировал инвестиционный спор с Украиной в международном арбитраже, в котором потребует компенсацию за нарушение прав инвестора и незаконную экспроприацию инвестиций, сообщил РИА Новости старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов.

Апелляционный суд Киева в среду арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

"ВЭБ принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже, в котором в качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций ВЭБа", — сказал он.

"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление ВЭБом как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре. Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в арбитражном институте торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов ВЭБа", — добавил Краснов.

Суд также запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.