Песков прокомментировал предложение о переводе долларовых вкладов в рубли

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Кремле отреагировали на предложение о переводе долларовых вкладов в рубли.
"Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще", — сказал он.
Песков также не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк может провести такую конвертацию.
"В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать", — резюмировал он.
Предложение Костина
Глава ВТБ также рассказал в интервью "Известиям" о плане из четырех пунктов, который бы позволил отказаться от доллара.
Во-первых, это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами на другие валюты.
Во-вторых, перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию.
Кроме того, отметил глава Минфина, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.
Депутат Анатолий Аксаков, в свою очередь, заявил, что план главы ВТБ направлен на независимость российской банковской системы. Парламентарий также отметил, что подобные меры актуальны в условиях жестких ограничительных мер. По его мнения, соответствующий план может быть реализован в период от трех до пяти лет.