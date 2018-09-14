Песков прокомментировал предложение о переводе долларовых вкладов в рубли

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Кремле отреагировали на предложение о переводе долларовых вкладов в рубли.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти не рассматривают возможность принудительной конвертации в случае введения санкций со стороны США против российских банков.

"Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще", — сказал он.

Песков также не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк может провести такую конвертацию.

"В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать", — резюмировал он.

Предложение Костина

Костин в интервью Блумбергу отметил, что российская банковская система выстоит в случае применения новых ограничительных мер со стороны Запада. По его словам, клиенты в этом случае смогут вернуть средства с долларовых счетов.

Глава ВТБ также рассказал в интервью "Известиям" о плане из четырех пунктов, который бы позволил отказаться от доллара.

Во-первых, это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами на другие валюты.

Во-вторых, перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию.

Кроме того, отметил глава Минфина, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.

Комментируя план Костина, Песков отметил, что стремление сокращать использование доллара является ответной реакцией на непредсказуемость действий американских властей. Он также подчеркнул, что вопрос дедолларизации обсуждается во всем мира, однако у Москвы пока нет конкретных планов на этот счет.

Депутат Анатолий Аксаков, в свою очередь, заявил, что план главы ВТБ направлен на независимость российской банковской системы. Парламентарий также отметил, что подобные меры актуальны в условиях жестких ограничительных мер. По его мнения, соответствующий план может быть реализован в период от трех до пяти лет.