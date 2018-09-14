Россия и Индия увеличат объем расчетов в нацвалютах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия и Индия намерены увеличить объем расчетов в национальных валютах, рассказал по итогам заседания межправкомиссии России и Индии вице-премьер Юрий Борисов.

"Выходы из этой ситуации будут связаны с расширением расчетов в национальных валютах, хотя и сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, а по импорту около 21%", — сказал он.

Ранее заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявлял журналистам, что всего за годы военно-технического сотрудничества России с Индией общий объем оружейных поставок составил более 65 миллиардов долларов, а портфель заказов по состоянию на 2018 год превышает четыре миллиарда долларов.