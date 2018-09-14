В Центробанке прогнозируют инфляцию от 5 до 5,5% по итогам 2019 года

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию по итогам 2019 года в интервале 5-5,5% с возвращением к 4% в 2020 году, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.