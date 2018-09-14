Украина и Евросоюз подписали программу помощи в размере миллиарда евро

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро, трансляцию подписания меморандума вели украинские телеканалы.

"Только что мы подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине. Соглашение о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине — это практический результат моих предыдущих политических договоренностей с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита "Восточного партнерства". ЕС предоставляет Украине макрофинансовую помощь с 2014 года", — заявил президент Украины Петр Порошенко, который присутствовал на подписании соглашения.

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе, в области реформ в борьбе с коррупцией. Поэтому борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС, сообщала ранее Еврокомиссия.