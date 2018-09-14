Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

За последние четыре года это произошло впервые — с 2014 года показатель только снижался.

В текущем году Центробанк снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году сильно снизилась и теперь он ожидается в 2019 году. Нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в 4% Центробанк оценивает в 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше таргета.

На прошлой неделе финансист сказала, что ЦБ видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы и в пользу повышения.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что Банк России предпочтет сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.

Сентябрьское заседание Центробанка прошло на фоне повышенной волатильности курса рубля, которая связана с оттоком капитала с российского рынка из-за неопределенности вокруг новых санкций США и шторма в развивающихся экономиках. Экономисты ожидали от регулятора ужесточения риторики и отсрочки перехода к нейтральной политике.

Ключевая ставка



Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.

На протяжении 15 лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11% годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на процент, а год назад составляла 9,75 процента.