Россия и США не хотят санкций против "Северного потока — 2", заявил Перри

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ни Москва, ни Вашингтон не желают дойти до стадии, когда будут введены санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2", заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.

"Я думаю, мы оба — министр Новак и я — понимаем, что продвижение к той точке, когда будут введены санкции, — это не то, чего мы хотим", — сказал Перри, отвечая на вопрос, есть ли у Вашингтона "красная линия", когда санкции против российского проекта будут введены.

"Четкий сигнал США миру заключается в том, что мы хотим жить в цивилизованном мире, цивилизованном обществе, чтобы наши граждане могли насладиться экономической свободой, благосостоянием", — добавил министр.

У США и РФ всегда будут расхождения, "но одна из причин, почему я здесь, — это продолжать диалог с Новаком, чтобы найти сферы, где мы можем работать вместе", заявил Перри.

"Это важный сигнал сегодня, мы достигаем прогресса и он должен продолжаться", — подытожил глава Минэнерго США.