Руденя: в модернизацию электросетей Тверской области вложат 5 млрд руб

ТВЕРЬ, 13 сен — РИА Новости. В повышение надежности энергоснабжения потребителей Тверской области в ближайшие два года будут вложены более пяти миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Руденя.

"При поддержке министерства энергетики Российской Федерации совместно с компаниями "Россети" и МРСК-Центра нами была разработана масштабная программа по развитию электроснабжения потребителей региона. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий", — сказал глава региона, выступая на проходившем в четверг в Твери заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

В мероприятии принимают участие заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.

Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области, упомянутая программа была разработана в соответствии с соглашением о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Верхневолжья, которое в декабре прошлого года подписали правительство Тверской области и компания "Российские сети".

"Соглашение предусматривает взаимодействие по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение надежности электросетевого комплекса Тверской области. Приоритетное внимание при реализации программы будет уделено повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах Верхневолжья, наиболее подверженных отключениям электричества. Предполагается замена изношенного оборудования: установка новых опор, замена проводов, трансформаторных подстанций, "закольцовка" линий электроснабжения", — сказал собеседник агентства.

В Тверской области 22 сентября по договоренности губернатора с Минэнерго, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся масштабные учения энергетиков, в которых примут участие более пяти тысяч специалистов, порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе планируется расчистить более 6,5 тысяч гектаров просек и реконструируют около 530 километров воздушных линий.

"Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона", — отметил представитель пресс-службы.

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