Руденя: в модернизацию электросетей Тверской области вложат 5 млрд руб

ТВЕРЬ, 13 сен — РИА Новости. В повышение надежности энергоснабжения потребителей Тверской области в ближайшие два года будут вложены более пяти миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Руденя.
"При поддержке министерства энергетики Российской Федерации совместно с компаниями "Россети" и МРСК-Центра нами была разработана масштабная программа по развитию электроснабжения потребителей региона. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий", — сказал глава региона, выступая на проходившем в четверг в Твери заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.
В мероприятии принимают участие заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа.
Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области, упомянутая программа была разработана в соответствии с соглашением о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Верхневолжья, которое в декабре прошлого года подписали правительство Тверской области и компания "Российские сети".
В Тверской области 22 сентября по договоренности губернатора с Минэнерго, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго начнутся масштабные учения энергетиков, в которых примут участие более пяти тысяч специалистов, порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе планируется расчистить более 6,5 тысяч гектаров просек и реконструируют около 530 километров воздушных линий.
"Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона", — отметил представитель пресс-службы.
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