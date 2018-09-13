МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. РФ и США как ведущие энергетические державы смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Российско-американские отношения в настоящее время, как известно, переживают не самые лучшие времена. Вместе с тем наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими мировую безопасность, и только совместными усилиями мы можем удовлетворить растущий спрос на энергию в мире", — сказал Новак в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри.